الرئيس الكولمبي يتلقى رسالة كامل إدريس ويرد: “أوقفوا الارتزاق.. لا تموتوا في حروبٍ غريبة”

2025/08/18
رئيس كولمبيا

🚨 بترو يتلقى رسالة كامل إدريس ويرد: “أوقفوا الارتزاق.. لا تموتوا في حروبٍ غريبة” ✋
بعد رسالة مباشرة من رئيس وزراء السودان كامل إدريس إلى كولومبيا بوقف إرسال المرتزقة الكولومبيين للقتال مع مليشيا الدعـ م السـ ريع في دارفور، جاء الرد سريعًا من الرئيس الكولومبي غوستافو بترو عبر منصة “إكس” اذ غرد قائلا:
“رئيس وزراء السودان كامل إدريس يتوجّه إلى الأمة الكولومبية. أوقفوا الارتزاق في كولومبيا. أيها الجنود والضباط السابقون، لا تبيعوا أنفسكم. قاتلوا من أجل الوطن، لا تموتوا في حروبٍ غريبة”.
🔴 إدريس كان قد ناشد كولومبيا المساهمة في إنهاء حصار مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش في شمال دارفور، عبر وقف تجنيد المرتزقة.
💥 وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الجيش السوداني قبل أيام مقتل عشرات المرتزقة الكولومبيين إثر إسقاط طائرة إماراتية في منطقة تسيطر عليها مليشيا الدعـ م السـ ريع.
برأيك.. هل يوقف هذا السجال بين الخرطوم وبوغوتا تدفق المرتزقة إلى السودان؟
‎طلال مدثر عبدالمولى طه

