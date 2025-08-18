الرئيس الكولمبي يتلقى رسالة كامل إدريس ويرد: “أوقفوا الارتزاق.. لا تموتوا في حروبٍ غريبة”

🚨 بترو يتلقى رسالة كامل إدريس ويرد: “أوقفوا الارتزاق.. لا تموتوا في حروبٍ غريبة” ✋

بعد رسالة مباشرة من رئيس وزراء السودان كامل إدريس إلى كولومبيا بوقف إرسال المرتزقة الكولومبيين للقتال مع مليشيا الدعـ م السـ ريع في دارفور، جاء الرد سريعًا من الرئيس الكولومبي غوستافو بترو عبر منصة “إكس” اذ غرد قائلا:

“رئيس وزراء السودان كامل إدريس يتوجّه إلى الأمة الكولومبية. أوقفوا الارتزاق في كولومبيا. أيها الجنود والضباط السابقون، لا تبيعوا أنفسكم. قاتلوا من أجل الوطن، لا تموتوا في حروبٍ غريبة”.

🔴 إدريس كان قد ناشد كولومبيا المساهمة في إنهاء حصار مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش في شمال دارفور، عبر وقف تجنيد المرتزقة.

💥 وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الجيش السوداني قبل أيام مقتل عشرات المرتزقة الكولومبيين إثر إسقاط طائرة إماراتية في منطقة تسيطر عليها مليشيا الدعـ م السـ ريع.

برأيك.. هل يوقف هذا السجال بين الخرطوم وبوغوتا تدفق المرتزقة إلى السودان؟

#السودان #دارفور #الفاشر #كولومبيا #بترو #كامل_إدريس #الارتزاق #المرتزقة #الحرب_في_السودان #الدعم_السريع #الجيش_السوداني #BreakingNews #Sudan #Colombia

‎طلال مدثر عبدالمولى طه