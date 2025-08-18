البرهان يعتمد قيادة جديدة لهيئة الأركان السودانية وسط تغييرات عسكرية واسعة

أصدر رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قرارات بتشكيل رئاسة جديدة لهيئة الأركان، شملت تعيين الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن رئيساً لهيئة الأركان، إلى جانب نواب لرئاسة الأركان في مجالات الإمداد والتدريب والإدارة والعمليات، بجانب تعيين الفريق الركن محمد علي أحمد صبير رئيساً لهيئة الاستخبارات العسكرية.

وشملت القرارات ترقيات وتعيينات جديدة في مواقع عسكرية مهمة، أبرزها تعيين الفريق الركن معتصم عباس التوم مفتشاً عاماً للقوات المسلحة، والفريق طيار ركن علي عجبنا جمودة قائداً للقوات الجوية، والفريق طبيب زكريا إبراهيم مديراً للخدمات الطبية، إضافة إلى تعيين اللواء مهندس ركن عمر سر الختم قائداً لقوات الدفاع الجوي. كما نصّت القرارات على ترقية ثلاثة من كبار القادة إلى رتبة الفريق أول وإحالتهم للتقاعد بالمعاش، على أن تسري القرارات اعتباراً من 17 أغسطس 2025م.