الشيوعي المطرود من حزبه علاء نقد (حكامة تجوعر بصوت البوم)

• إنتقادات لعلاء نقد وإعتذار سياسيين عن الحضور الى نيالا لأسباب أمنية

• شكوك حول عدم وجود التعايشي داخل نيالا وتوقعات بهروب قيادات كبيرة في المليشيا.

• أفادنا مصدر مطلع داخل مدينة نيالا التي تزدحم هذه الايام بالاجانب والسياسيين وقادة الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء تجمع تأسيس بأن حالة من حالإت الإحباط تسود داخل اوساط مليشيا ال دقلو بعد تلقيها رسائل إعتذار عن الحضور الى نيالا من قبل بعض السياسيين الذين تم ترشيحهم لتولي حقائب وزارية فيها .

ووصف أحد مستشار مليشيا الدعم السريع الظهور الإعلامي المتكرر للشيوعي المطرود من حزبه علاء نقد بأنه ( حكامة تجوعر بصوت البوم ) وإنتقد تسرعه ولهاثه خلف إعلان الحكومة في نيالا وهم لا يملكون من ( بنية هذه الحكومة ) إلا نباح هذا الناطق الرسمي وتساءل مستنكرا : لماذا يختفي الرئيس ( المتيس ) محمد حسن التعايشي ولا يظهر لمخاطبة ( مواطني حكومته ) وهل هو فعلا موجود داخل مدينة نيالا ؟!.

Basher Yagoub