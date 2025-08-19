نيمار يبكي بعد تعرضه لأثقل هزيمة في مسيرته بالدوري البرازيلي

تلقى النجم البرازيلي نيمار خسارة قاسية وُصفت بأنها الأكبر في مسيرته الكروية، بعدما سقط فريقه سانتوس أمام فاسكو دا غاما بنتيجة ثقيلة (0 – 6)، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري البرازيلي، مساء الأحد.

وكان نيمار قد عاد إلى فريقه الأم سانتوس في يناير الماضي قادمًا من الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية، قبل أن يمدد عقده مؤخرًا حتى نهاية العام الجاري. إلا أن عودته لم تُغير من حال الفريق الذي واصل نتائجه السلبية، ليظل برصيد 21 نقطة من 19 مباراة، محتلاً المركز الخامس عشر من أصل 20 فريقًا، ومهددًا بخطر الهبوط.

في المقابل، حقق فاسكو دا غاما فوزه الخامس هذا الموسم، رافعًا رصيده إلى 19 نقطة من 18 مباراة، لكنه لا يزال في دائرة الخطر باحتلاله المركز السادس عشر في جدول الترتيب.

الشرق القطرية