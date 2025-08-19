الناس تستثمر طاقتها يا جماعه وما تهدرها في الفاضي

ما مهمتك في الحياة تقنع الناس برأيك، ولا مطلوب منك تقتنع براهم. الحقيقة إنو الاختلاف بيناتنا في الآراء وطريقة التفكير هي أجمل حاجة فينا كبشر. لأنو لو كنا كلنا نسخة واحدة، بنشوف نفس الحاجة بنفس الطريقة، ونقول نفس الكلام… كانت الحياة حتكون مملة بصورة ما بتتخيلها.

التنوع ده بالذات هو البخلي الدنيا ليها طعم. التوافق الزايد عن الحد ممكن يقلب ضدنا، زي في الطبيخ: مرات وسط الموالح محتاجين لمسة سكر، ووسط الحلويات محتاجين ذرة ملح. المزيج هو البدي النكهة الحقيقية.

وبرضو في حياتنا، المزيج بين أفكارنا المختلفة هو البفتح لينا آفاق جديدة، وهو البعلمنا نتقبل ونتعلم ونكبر. الدنيا ما معمولة عشان نكون متطابقين.. معمولة عشان نكمل بعض.