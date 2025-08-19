نوارة تطّلع على جهود مستشارية الشؤون الإنسانية واللجنة العليا للطوارئ الإنسانية

إطّلعت عضو مجلس السيادة دكتورة نوارة أبو محمد محمد طاهر، على الجهود التي تبذلها مستشارية الشؤون الإنسانية بمجلس السيادة واللجنة العليا للطوارئ الإنسانية، في دعم ومساندة المواطنين وتذليل كافة العقبات والتحديات تمهيداً للعودة الطوعية للمواطنين إلى منازلهم.

ووعدت سيادتها لدى لقائها بمكتبها الاثنين مستشار رئيس مجلس السيادة لشؤون المنظمات والعمل الإنساني الفريق الركن الصادق إسماعيل، بالعمل على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الضرورية فضلا عن تسهيل عمل الفرق والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المجال الإنساني.

من جانبه أوضح مستشار رئيس مجلس السيادة في تصريح صحفي عقب اللقاء أن الاجتماع ناقش جملة من الموضوعات المهمة على رأسها جهود مستشارية الشؤون الإنسانية واللجنة العليا للطوارئ فى العمل الإنساني والأنشطة التي تقوم بها المستشارية تمهيداً للعودة الطوعية من خلال توفير الخدمات والاحتياجات الضرورية فضلا عن التنسيق والعمل المشترك مع المنظمات العاملة في المجال الإنساني والطوعي.

وقدم سيادته تقريراً مفصلاً للسيدة عضو مجلس السيادة دكتورة نوارة أبو محمد، حول آلية عمل المستشارية ومفوضية العون الإنساني في ظل الظروف الراهنة لاسيما الحوجة الملحة للمواطنين المتاثرين بالحرب والعائدين طوعا لمنازلهم.