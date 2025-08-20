القضارف تسير قافلة الدعم والموازرة لولايات كردفان

سيرت ولاية القضارف قافلة جديدة لدعم وموازرة ولايات كردفان بدعم من لجنة الاستنفار و المقاومة الشعبية ومحليات وقطاعات ولاية القضارف المختلفة محملة بالمواد الغذائية والعينية بكلفة كلية قدرها (٤٥٠) مليون جنيه .

وكان في وداع القافلة بامانة الحكومة والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد احمد حسن والفريق الركن بشير مكي الباهي رئيس المقاومة الشعبية بالبلاد بجانب رئيس المقاومة بالولاية واعضاء حكومة وأمن الولاية وعدد من القيادات .

وأكد الوالي ان القافلة تستهدف اسناد المتحركات في شمال كردفان وولايات دارفور موكدا استمرار القوافل حتى يتم دحر كافة الملشيات المتمردة، مجددا وقفة القضارف حكومة وشعبا مع القوات المسلحة ودعمها في معركة الكرامة، مشيدا بكافة الجهات التي ساهمت فى اعداد القافلة .

فيما أشار الفريق الركن بشير مكى الباهي رئيس المقاومة الشعبية بالبلاد إلى أن القافلة تعد رسالة حقيقية وقوية توكد وقفة كافة اهل السودان مع القوات المسلحة لدحر المليشيات المتمردة، مشيدا بمواقف اهل القضارف الدائمة والثابتة مع القوات المسلحة .

وقال إن المقاومة الشعبية ستظل السند الحقيقى للقوات المسلحة ومشاركة فى كافة المتحركات موكدا وقفة المقاومة.

وقال اللواء الركن معاش طارق عكام رئيس المقاومة الشعبية بالولاية ان هذه القافلة تأتي في ظروف استثنائية ومع احتفالات البلاد باعياد القوات المسلحة دعما وسندا لكافة المتحركات الامامية في كردفان الكبرى، كما انها تعكس وقفة اهل القضارف مع القوات المسلحة في معركة الكرامة .