الحقيقة البديهية التي يعلمها جميع السودانيين هي ان لا تعايش ولا سلام ولا حياة بوجود هؤلاء الجنجويد …

لا وجود لنا كدولة ولا حياة لنا كشعب ؛ هذه ليست حرب كرامة فقط بل هي في الاساس حرب وجود ندافع فيها عن حقنا في الحياة .. لن يأمن مواطن سوداني واحد طالما ظل هؤلاء الشياطين علي أرضنا . لذلك مهما بلغ ثمن إقتلاعهم فهو

أهون بكثير من ثمن وجودهم علي اي شبر من ارض السودان .

لا توجد خيارات هنا بل هو طريق واضح لا لبس فيه ، اما نحن او نحن ؛ فهذه الارض لنا كانت وستظل ولا مكان للجنجويد بيننا رغما عن أنف العدوان الاماراتي وكل امواله وسلاحه ومرتزقته وكل الخونة رخيصي الثمن .

#الامارات_دولة_عدوان

#الدعم_السريع_منظمة_ارهابية



Suzy Khalil