💢 مابين السلامات والبني هلبة بكل وضوح

من أحاجي الحرب():

○ دنيا زايلي

💢مابين السلامات والبنى هلبه بي كل وضوح

السلامات خشو على بعض فرقان البنى هلبه بغرض الشفشفه وحصلت تجاوزات وانتهاكات أخرى كالاغتصابات..

البنى هلبه اول حاجه عملوها عينه ليهم قائد جديد اسمه اللواء آدم محمد ابدقن كان قائد محور شمبات..

💢القائد الجديد عمل شنو؟ قفل اي شارع بجي بيهو السلامات وأعلن الإستعداد التام لي كل أبناء القبيله.. وقال للناظر اي رقاد لي عبدالرحيم دقلو بنغيرك طوالي

متحدث ب اسم قبيله البنى هلبه قال نحن قدمنا 14 الف شهيد ف الخرطوم فقط من القبيله

ف اجتماع قبل وعسكري البنى هلبه قالوا نحن لو حميتي داريرنا يجي هنا ف عد الفرسان مابنمشي ليهو

💢السلامات المره دي شكلو كايسين الصلح

والناظر بتاعم قال لو البنى هلبه قدمو ١٤ الف شهيد و٥ الف جريح نحن شهدائنا من كترتهم ماعارفنهم كم؟ ويطالب بفتح كل الشوارع حول محليه عد الفرسان وكبم

💢المره دي ف اصطفاف قبلي واضح حتى ناشطي وإعلامي المليشيا زي عصام مختار والفاضل منصور مع قفل الشارع وطرد السلامات