من أحاجي الوطن ():

○ كتب: أ. محمد الخاتم مأمون تميم

□□ هل فعلاً نحتاج لعاصمة إدارية جديدة؟ 🤔

شاهدنا خبر اجتماع لجنة نقل المرافق الحكومية، والمجلس يوصي بإنشاء “عاصمة إدارية جديدة”.

وقبل ما نشتت القروش القليلة أصلاً على مشاريع عملاقة تكاليفها بتفوق الخيال… ليه ما نفكر في حلول عصرية وبتكلفة أقل وفائدة أكبر؟

الحكومة الإلكترونية هي الحل! 💡

* توفير ضخم في التكاليف: لا داعي لمباني جديدة، بنية تحتية ضخمة، أو نقل موظفين. الاستثمار في التكنولوجيا أفضل وأذكى.

* كفاءة وشفافية أكبر: الخدمات الرقمية بتسرع الإجراءات وبتقلل البيروقراطية.

* وصول أسهل للمواطنين: خدماتك الحكومية في جيبك، في أي وقت ومن أي مكان.

* بيئة أقل فسادًا: كل المعاملات بتكون موثقة وشفافة، وده بيقلل من “العطايا” للأسف! (وهنا مربط الفرس 😉)

صحيح، “العطايا” ممكن تكون أقل في نظام إلكتروني شفاف، لكن مصلحة البلد والمواطن هي الأهم.

#السودان #حكومة_إلكترونية

#توفير_التكاليف #شفافية

#حلول_عصرية