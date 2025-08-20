قافلة من شرطة ولاية البحر الاحمر لدعم كلية علوم الشرطة والقانون

أكد الفريق اول شرطة حقوقى/ خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة أن النجاح والتميز لقوات الشرطة في الميادين المختلفة تم بتعاضد وتضافر كافة الجهود وتعاون القادة في كل المواقع والتفاعل مع برامج الرئاسة ، مشيدا بكل الولايات التي ساهمت في دعم شرطة ولاية الخرطوم وكلية علوم الشرطة والقانون

جاء ذلك لدى إستقباله الثلاثاء قافلة شرطة ولاية البحرالاحمر التى سيرتها دعما لكلية علوم الشرطة والقانون بحضور الفريق شرطة/ عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية واللواء شرطة حقوقى/ الطاهر على محمد البلولة رئيس هيئة التوجيه والخدمات واللواء شرطة حقوقي/دفع الله طه مدير شرطة ولاية البحر الأحمر وكان في إستقبالهم اللواء شرطة حقوقى/سامي حامد أحمد حريز رئيس هيئة التدريب و اللواء شرطة/إسماعيل محمد أحمد عميد كلية علوم الشرطة والقانون وقادة الكلية وأضاف المدير العام لقوات الشرطة أن كلية علوم الشرطة والقانون تمثل إرث شرطى وتاريخ عريق ، لذا كان الإهتمام بعودة أنشطتها التعليمية والتدريبية