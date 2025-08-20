سياسية
قافلة من شرطة ولاية البحر الاحمر لدعم كلية علوم الشرطة والقانون
أكد الفريق اول شرطة حقوقى/ خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة أن النجاح والتميز لقوات الشرطة في الميادين المختلفة تم بتعاضد وتضافر كافة الجهود وتعاون القادة في كل المواقع والتفاعل مع برامج الرئاسة ، مشيدا بكل الولايات التي ساهمت في دعم شرطة ولاية الخرطوم وكلية علوم الشرطة والقانون
جاء ذلك لدى إستقباله الثلاثاء قافلة شرطة ولاية البحرالاحمر التى سيرتها دعما لكلية علوم الشرطة والقانون بحضور الفريق شرطة/ عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية واللواء شرطة حقوقى/ الطاهر على محمد البلولة رئيس هيئة التوجيه والخدمات واللواء شرطة حقوقي/دفع الله طه مدير شرطة ولاية البحر الأحمر وكان في إستقبالهم اللواء شرطة حقوقى/سامي حامد أحمد حريز رئيس هيئة التدريب و اللواء شرطة/إسماعيل محمد أحمد عميد كلية علوم الشرطة والقانون وقادة الكلية وأضاف المدير العام لقوات الشرطة أن كلية علوم الشرطة والقانون تمثل إرث شرطى وتاريخ عريق ، لذا كان الإهتمام بعودة أنشطتها التعليمية والتدريبية
رئيس هيئة التدريب ثمن جهود شرطة ولاية البحر الأحمر في دعم وإسناد الكلية ، مشيدا باستجابة كل الولايات لدعم وإسناد كلية علوم الشرطة والقانون
عميد كلية علوم الشرطة والقانون أوضح أن هذا الدعم والعون والسند من شرطة ولاية البحرالاحمر سيكون دافعا لهم لبذل مزيد من الجهود لتدريب وتخريج ضباط متميزين
مدير شرطة ولاية البحر الاحمر أوضح أن هذا الدعم مساهمة من شرطة البحر الاحمر في إسناد كلية علوم الشرطة والقانون وإعانتها في توصيل رسالتها الرامية لتخريج ضباط شرطة يعتمد عليهم في حمل راية الشرطة في المستقبل
وتفيد متابعات المكتب الصحفى للشرطة أن القافلة إحتوت على سلع تموينية مختلفة دعما وإسنادا لكلية علوم الشرطة والقانون عقب إستئناف الدراسة للدفعة(71) .
المكتب الصحفي للشرطة