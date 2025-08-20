البدء في تأهيل مسجد الشهيد بالخرطوم

وتأتي الزيارة للوقوف على أحوال المسجد والذي تعرض لعمليات قصف مكثفة من المليشيا المتمردة أثناء معارك تحرير منطقة المقرن وتعرضت حوائط المسجد إلى خراب واسع .

وأعلن والي الخرطوم البدء في أعمال إعادة تأهيل المسجد بعد قيام فرق إزالة الألغام بنظافته من الأجسام غير المتفجرة وذلك في إطار خطة الولاية لإعادة تأهيل المساجد الكبيرة التي تعرضت لاضرار وتحهيزها للصلوات. والتي بدأت بالمساجد الكبرى في أمدرمان والخرطوم وبحري وفاروق.

سونا