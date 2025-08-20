وزيرة الصناعة والتجارة تطلع على أنشطة ومشروعات منظومة الصناعات الدفاعية

اطلعت وزيرة الصناعة والتجارة، الأستاذة محاسن علي يعقوب، على أنشطة ومشروعات منظومة الصناعات الدفاعية، خلال لقائها وفد المنظومة برئاسة نائب المدير العام الجيلي تاج الدين، والرئيس التنفيذي لمجموعة تنمية الصادرات حسام الدين بشير.

وثمنت الوزيرة الدور الكبير الذي تقوم به منظومة الصناعات الدفاعية في خدمة الاقتصاد الوطني، وذلك بالعمل على تنمية وتوطين الصادرات وفق موجهات التطور بإحلال الواردات وتقليل الاستيراد ومعالجة معوقات الصناعة.

واعتبرت الوزيرة أن منظومة الصناعات الدفاعية صرح شامخ ووصفتها بأنها مفخرة للبلاد بمصانعها وإنتاجها وإمكانياتها التي تصب في مصلحة الاقتصاد السوداني. وطالبت بتسليط الضوء على مشاريع المنظومة المختلفة وأمنت على تصدير منتجاتها المصنعة وفق الموجهات لتقليل الصادرات الخام.

وراهنت على مدى الاستفادة من إمكانيات المنظومة وتوظيفها في الجانب المدني بما يخدم مصلحة البلاد.

وأوضح السيد الجيلي تاج الدين أنهم أولوا اهتماماً كبيراً بالصادرات الصناعية للاستفادة من الميزات النسبية في الولايات، وذلك عبر إنشاء العديد من المشاريع في ولاية نهر النيل لانتاج الزيوت وتجفيف البصل وصناعة مركزات العصائر.