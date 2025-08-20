تنسيق بين وزارتي الإعلام والخارجية حول مشاركة السودان في الفعاليات الدولية

التقى وزير الثقافة والإعلام والسياحة، الأستاذ خالد الأعيسر، الثلاثاء، بمكتبه، وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، السفير عمر محمد أحمد صديق، بحضور وكيل وزارة الثقافة والسياحة، الدكتور جراهام عبد القادر، ووكيلة الإعلام، الأستاذة سمية الهادي، وذلك في إطار تعزيز التنسيق بين الوزارتين ، وفى مقدمتها الترتيبات المتعلقة بمشاركة السودان في الفعاليات الإقليمية والدولية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح السفير عمر محمد احمد صديق في تصريح صحفى ، أن اللقاء تناول أهمية التنسيق المشترك، خاصة في ظل ما تتعرض له البلاد من هجمة اعلامية كبيرة ، مشيرا الى دور الاعلام فى التصدى لها وذلك دفاعا عن السودان وشعبه .

وأضاف أن الاجتماع بحث الاستعدادات الجارية لاستقبال وفد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، المتوقع وصوله إلى البلاد،وذلك استعدادا لاستعادة انشطة السودان فى الاتحاد الافريقى .

واضاف السفير ان اللقاء بحث آليات التنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة الثقافة والإعلام والسياحة فيما يتصل بمشاركة السودان في عدد من الفعاليات الدولية، وفى مقدمتها الدورة (80) للجمعية العامة للأمم المتحدة، والدورة (60) لمجلس حقوق الإنسان.