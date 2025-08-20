معسكر كاري ياري .. غرفة طوارئ محلية الطينة تواصل جهودها الإنسانية

تواصل غرفة طوارئ محلية الطينة بولاية شمال دارفور جهودها الإنسانية من خلال مشروع المطبخ الجماعي بمعسكر كاري ياري، بدعم من مجلس غرف طوارئ شمال دارفور.

يهدف المشروع إلى التخفيف من آثار الحرب على النازحين والفارين، وسد جزء من احتياجات الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي. يستفيد من المشروع 450 أسرة، حيث يتم تقديم وجبة غذائية يوميًا لمدة أسبوع.

وأكدت غرفة طوارئ الطينة استمرارها في العمل جنبًا إلى جنب مع المتضررين، وتقديم العون لهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية. وأشارت إلى أهمية المشروع في توفير الغذاء الأساسي للأسر النازحة، بجانب مكافحة الجوع وما يصاحبه من أمراض.