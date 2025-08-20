يمكن أن أتفهم (التنظير) في إقالة وزير أو تعيين مسؤول ، لكن أن يتدخل بعضهم في قرارات مؤسسة القوات المسلحة في شأنها الداخلي فيه قدر كبير من الإستهتار (والتطاول) الذي لا يحدث إلا عندنا ، وهل سمعتم بإعتراض أحد على إعفاء ضابط أو إحالة جنرال في أي جيش من جيوش العالم؟!

برأيي هذا تدخل سافر في شؤون مؤسسة راسخة عمرها مئة عام ظلت هذه القرارت تتم بتراتبية وقبول ورضاً من منسوبيها..

المضحك أن بعض (المواهيم) ظنوا أن الإجراءات الأخيرة مغازلة لأشواقهم وتحقيق لرغباتهم تجاه جماعة بعينها ، أجتهدوا في أن يوصموا بها الجيش ويجعلونها عنوان له..

هذه المؤسسة العظيمة أكدت للأجيال أنها رمز للثبات والإحترام والطاعة..

روقوا المنقة ، الجيش صامد وقوي ومتماسك ، شوفوا غيرها..

#ام_وضاح