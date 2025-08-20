الكلام دا واقف في حلقي ليه شهور 😅

الخرطوم دي يا اخوانا عاصمة اتعرضت لاسوأ انواع الاحتلال البربري الهجمي طوال سنتين وحصل ليها تدمير ممنهج ، فطبيعي جديد ما حترجع فجأة بين يوم وليلة، ما هو مافي زر حندوسه ونرجع بالزمن و اكيد العافية درجات .

قرار العودة او لأ دا قرار بياخده كل زول بناء علي وضعه والمنطقة الهو فيها وغيره ، وبرضو عادي جدا انك تشجع الناس علي العودة أو تحذرهم منها تماما دي كلها وجهات نظر هدفها مصلحة الناس .

الما عادي وما طبيعي ابدا انك تزعل بكل خبر ايجابي وتشمت في كل خبر سلبي ، في ناس حرفيا بتفتش علي مصيبة وتبخس اي خبر ايجابي عشان تقول للناس ما قلنا ليكم !!

انا كلامي دا ما موجه ابدا للسياسين الكبار الاحنا عارفين عمالتهم وخيانتهم ديل اتجاوزناهم زمان ، لكن موجه لفئة كدة بقت تتحول لاعداء لبلدهم وشعبهم من غير ما تشعر … فئة حست انو كان خيارها الاول غلط وبقت بتحاول تكابر تثبت وجهة نظرها حتي باي طريقة حتي لو كانت الطريقة حتحولهم لاشخاص يتمنوا الشر ويكرهوا الخير لشعبهم وبلدهم .

رسالتي للناس ديل فوقوا وراجعوا نفسكم قبل فوات وقبل ما تتحولوا لحاجة تانية !! واصلا ياخ انت زاتو كسياسي او ناشط او مهتم بالسياسة مفروض يكون هدفك مصلحة الناس

مش تتحول القصة بالنسبة ليك لمكاواة وقلنا ليكم وكلامنا صاح واصرار علي الدوران في دوائر مغلقة .

اي خبر فيه ذرة خير لاي مواطن سوداني يفرحنا ويسعدنا واي مظهر من مظاهر عودة الحياةفي اي شبر في السودان بنزل علي قلوبنا بردا وسلاما .

هذى البلاد تخصنا بحروبها وبجياعها

وبصمتها المكسور في لين الفراغ

تخصنا … ❤️🇸🇩

#الدولة_باقية

#هذه_الارض_لنا

Suzy Khalil