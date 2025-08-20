بكاء ناظر الرزيقات وزغاريد نفيسه !!

قبل يومين قامت مليشيا الدعm السرyع قامت بإغتيال ( محمود وادي مادبو ) إبن عم ناظر الرزيقات ،، قاليك الناظر مشى ومعاهو عدد من العُمد والنُظار لأداء واجب العزاء لأشقاء محمود وأثناء تقديم واجب العزاء لبنات عًمٍه ( نفيسه وادي مادبو ) شقيقة القتيل محمود رفضت تتقبل العزاء من الناظر وسمعتو كلام وطالبتو بإنو يتنحى ويخلي النظارة وحًملتُو مسؤولية إغتيال أخوها وكل أهلها والكلام ده كلو قدام الناس لدرجة إنو الناظر قعد يبكي بصورة عجيبه ..

نفيسه وادي مادبو ماسكتت لحدي هنا قامت وزقدرت وهتفت في وش الناظر وقالت ليهو ( من الليله جيشُ واحد شعب واحد ) وتاني مافي جاهزية في بيت وادي مادبو وتًلت عليهو أبيات شعر عن الحسره والندامه على النظاره وإفتخرت بي أخوها محمود وادي وإفتخرت بالمعتقل آدم كاشا .. وإستمرت في الزغاريد لحدي ما مرق من البيت وهو بيبكي ..

الناظر مادبو يواجه إنتقاد حاد من نساء قبيلة الرزيقات ويتعرض لضغوط حقيقية من أسرتة الصغيرة والكبيره!! وده إسمو الإنتصار الداخلي لجبهة المقاومه الفعّاله لمشروع آل دقلو ..

التحية لنفيسه وادي مادبو ..

التحية لأسرة كاشا ..

التحية لأمهات جميع قتلى مليشيا الدعm السرyع اللواتي رفضن وجود ناظر الرزيقات الخائب مادبو !!

التحية للنساء الزغردن في وجه الحضور !!

✍️ تبيان توفيق الماحي أكد