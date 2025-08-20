عمو عوض بتاع الخضار ده مخضرم خضرمة شينه من زمن الإنجليز ،، كل يومين بيجي يوزع لناس الحٍله ودائماً عندي معاهو ونسه على الماشي كده ،، أها الليلة كانت مختلفه ..

لأني سألتو قلت ليهو ياعمو عوض السبب الخلى الإسلاميين يستلمو الجيش ده شنو لأني شايفه الجماعة ديل شابكننا جيش الكيزان جيش الكيزان؟ عمك عوض شال ربطة جرجير ( تش تش ) دقاها على يدو ورفع القرعه وتوشك حشرا في الكيس ومعاها كم بصله وأخد ليهو نفس طويييل ومعاهو آآآح ومعاها تًكيه في طرف الكارو وقالي ( الجماعه البيض ديل ) لًمى فيهم نميري شنق وشٍقيق وزنازين خلاهم زي حماري ده عايرين بره وجاا من فوق ليهم البشير بشتن بيهم بشتنه زي بشتنة شعرك ده ومن ديك إنقطع دابرهم من السودان عشان كده الجيش إستوعب الناس القعدو في السودان زمن السودان كان بيواجه تمرد جون قرن العنيف !!

قلت ليهو طيب البيض ديل هسه فرحانين قالو أبرهاا شاليهم الكيزان كلهم بره !! هنا عمي عوض ما نضم لكن الحمار هًنك ورفس الكارو عمو عوض قالي شُفتي ( بُلبُل ) ده فاهم الموضوع ..

عمو عوض قالي هسسسسه يا بتي ياتبيان( البيض ) ديل وينهم ؟ قلت ليهو أول من طلقة حميدt مرقت هربو من البلد دي مجموعات مجموعات ” قالي فضل فيهم زول جوه البلد دي ؟ قلت ليهو لالا ؟ قالي أديهم ثلاثين سنه بعديها اليقدرو يفرزو ( المستنفرين الكوزنوهم ) ديل من بين الضباط العادين ..

قلت ليهو يعني الطلبة الحربين الجاين كلهم حيكونو كيزان ؟ قالي إلا يجي خالد سلك يشلخهم شٍليخ من هسه عشان بعدين مايتعب لمن يبقى في سن برمه ناصر ”

عمو عوض ختم كلامو بي جملتين قالي ( الليله غداكم قرع ) ولو ماعجبك ( وري كرتي ) وقال كده أدى ( بُلبُل ) سوطين وعيييييك..

قرع قرع يازول أصلا أنا الغلطانه البفتح لي منبر سياسي عن ( بيض ) ماقادر يوقف حرب ليها ثلاثه سنه 😮‍💨 !!

✍️ تبيان توفيق الماحي أكد