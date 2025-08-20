القنصلية السعودية ومركز تأشير يتوصلان إلى حل لمشكلة رفض تأشيرات الدخول إلى المملكة

توصلت القنصلية السعودية ومركز تأشير إلى حل لمشكلة رفض تأشيرات الدخول إلى المملكة العربية السعودية لبعض المواطنين بسبب عدم تطابق المستندات لدى الخارجية السعودية.

وتم الاتفاق خلال لقاء بين القنصل السعودي يوسف الغامدي وطاقم القنصلية مع ممثلي مركز تأشير، انعقد بمدينة بورتسودان الثلاثاء، على إعادة كل الجوازات التي تم رفضها في الفترات السابقة إلى القنصلية عن طريق المركز، تمهيداً لمعالجتها يدوياً بالقنصلية اعتباراً من يوم الأربعاء 20 أغسطس 2025.

وأشاد عدد من المواطنين المتضررين بجهود مركز تأشير ومديره الكابتن عادل المفتي، التي تكللت بالنجاح، مبدين تقديرهم لكل طاقم السفارة السعودية وعلى رأسها السفير علي بن حسن جعفر، والسيد يوسف الغامدي القنصل العام، وطاقم القنصلية على تسهيل إجراءات تأشيرات المواطنين.

وكما عبر المواطنون عن تقديرهم لطاقم مركز تأشير على المجهودات التي يقومون بها في تسهيل الإجراءات وتوطين التأشيرة السعودية من السودان، مبدين أنها توفر على المواطنين المجهود المادي والبدني خاصة لكبار السن.

