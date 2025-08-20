سياسية

مناوي: المجد للشهداء الخلود للثوار

2025/08/20
مني أركو مناوي
كتب حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي:
وانتصر الحق مجددآ
في مدينة الفاشر الصامدة ، سجل الأبطال بدمائهم الطاهرة فصلآ جديدآ من ملاحم العزة والكرامة لقد تمكنوا من هزيمة دانات العدو و مدافعه ، مؤكدين أن إرادة الرجال لا تقهر وأن صوت الحق لا يخفت تتوالى بشائر النصر بفضل الله و عزائم الرجال الأشداء الذين آمنوا بقضيتهم واختاروا طريق التضحية من أجل تحرير الوطن وكرامة المواطنين ، المجد للشهداء الخلود للثوار و النصر الحاسم قادم مهما تكالبت قوى الباطل ..
