مناوي: المجد للشهداء الخلود للثوار

كتب حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي:

وانتصر الحق مجددآ

في مدينة الفاشر الصامدة ، سجل الأبطال بدمائهم الطاهرة فصلآ جديدآ من ملاحم العزة والكرامة لقد تمكنوا من هزيمة دانات العدو و مدافعه ، مؤكدين أن إرادة الرجال لا تقهر وأن صوت الحق لا يخفت تتوالى بشائر النصر بفضل الله و عزائم الرجال الأشداء الذين آمنوا بقضيتهم واختاروا طريق التضحية من أجل تحرير الوطن وكرامة المواطنين ، المجد للشهداء الخلود للثوار و النصر الحاسم قادم مهما تكالبت قوى الباطل ..

رصد – “النيلين”