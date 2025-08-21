مدير الزراعة بالبحر الاحمر: البيوت المحمية تمثل خطوة محورية في مواجهة التحديات

اكد مدير عام وزارة الزراعة بالبحر الأحمر عثمان عوض عثمان أهمية إدخال تقنيات البيوت المحمية ، مبينا أن هذه التقنيات تمثل خطوة محورية في مواجهة التحديات المناخية المتزايدة في السودان في إطار مشروع تمكين المتعلمين من تحقيق الأمن الغذائي من خلال التعليم الفني والتدريب المهني والتقني الزراعي .

جاء ذلك خلال مخاطبته الاربعاء ورشة تعزيز الأمن الغذائي عبر التعليم الفني الزراعي بالبحر الأحمر والتي نظمتها منظمة اليونسكو مكتب السودان ببورتسودان بالتعاون مع اللجنة الوطنية لليونسكو والمركز القومي للمناهج والبحث التربوي بمشاركة وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية ووزارة التربية بالبحر الاحمر وعدد من الشركاء المحليين والدوليين ، بحضور عدد من الخبراء والمختصين في المجال الزراعي.

واضاف مدير عام وزارة الزراعة الولائية أن الوزارة تدعم كافة المبادرات التي تستهدف الزراعة الذكية ومجابهة آثار التغيرات المناخية، منوهاً إلى أن المشروع يمثل فرصة كبيرة لتعزيز الاستقرار الغذائي في البلاد.

من جهته أوضح المدير الناوب لليونسكو ومسئول قطاع التعليم د. أيمن بدري أن تدريب الشباب على هذه التقنيات الحديثة سيسهم بصورة مباشرة في تعزيز الأمن الغذائي وفتح فرص عمل جديدة لهم، مضيفاً أن اعتماد مثل هذه الحلول العملية سيؤدي إلى نتائج إيجابية ملموسة في الولاية وبقية ولايات السودان.

وناقشت الورشة ورقة عمل من المجلس القومي للمناهج والبحث التربوي قدمها د. مبارك اسحق وورقة مشروع البيوت المحمية قدمها الاستاذ وائل مصطفى مسئول التعليم الفني والمهني باليونسكو وورقة عن الإدارة المتكاملة للزراعة المحمية .