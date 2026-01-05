لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة تستعرض تقارير الآداء للعام المنصرم وتشيد بآداء اللجان فى دعم الإستقرار بولاية الخرطوم

وأوضح العميد شرطة/ فتح الرحمن محمد التوم رئيس اللجنة الاعلامية في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن اللجنة إستعرضت تقارير الآداء خلال العام المنصرم وأشادت فيه بآداء اللجان المختلفة الذى أدى الى تحقيق الأمن والإستقرار بولاية الخرطوم ، مشيرا الى أن اللجنة اكدت علي إستمرار عملها حتى النصف الاول من العام الجاري 2026م لتمكين ومساعدة السلطات بولاية الخرطوم من بسط الأمن وفرض هيبة الدولة بالولاية ، مبينا أن رئيس اللجنة وجه بضرورة التأكيد على حمل المواطنين لأوراقهم الثبوتية من رقم وطنى وبطاقة شخصية وجواز لان الحملات التى تستهدف الأجانب لن تستثنى المواطنين الذين لايحملون أوراقا ثبوتية ،وأضاف العميد فتح الرحمن أن اللجنة أكدت على الإستمرار فى حملات إزالة كل الحيازات العشوائية المخالفة للقانون التي تعكس وجه غير حضارى للبلاد ، وأضاف الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة أن اللجنة تعمل على سحب المركبات من كافة الطرق وفحصها عبر إدارات المرور والأدلة الجنائية وإعلان أصحابها لإستلامها وفق الإجراءات القانونية المتبعة بجانب أن اللجنة تعمل أيضآ فى محور اللاجئين والأجانب المقيمين بصورة غير شرعية مع إستمرار تلك الحملات ، مجددا التأكيد على أن اللجنة تعمل فى كافة المحاور لبسط الأمن وتسهيل عودة المواطنين وتطبيع الحياة المدنية بولاية الخرطوم.

المكتب الصحفي للشرطة