تجمع الطرق الصوفية والإدارات الأهلية يؤكد دعمه مبادرة حكومة السودان للسلام

أعلن تجمع الطرق الصوفية والإدارات الأهلية دعمه الكامل لمبادرة حكومة السودان للسلام والتي قدمها رئيس الوزراء د. كامل ادريس في مجلس الأمن مؤكدين وقوفهم ودعمهم للقوات المسلحة والقوات المساندة لها.

جاء ذلك خلال لقاء ضم قيادات صوفية وأهلية، بمسيد الشيخ حمد النيل بامدرمان، بحضور نائب رئيس المجلس الاعلي للسلم الاجتماعي اسحاق ميرغني الشيخ حمد النيل والأمين العام للمجلس الأعلى للتصوف بروفسير عبدالجبار البلال وناظر عموم رفاعة والمتحدث باسم الإدارة الأهلية الناظر يوسف ابوروف .

وأكد الشيخ إسحاق ميرغني الشيخ حمد النيل دعمهم لمبادرة السودان للسلام والتي وجدت قبولا اقليميا ودوليا ومحليا.

واكد وقوفهم ودعمهم للقوات المسلحة، مبينا أن الطرق الصوفية ظلت تضطلع بدور وطني فاعل في نشر قيم التسامح والتعايش السلمي .

من جانبه أعلن ناظر عمو م رفاعة المتحدث باسم الإدارة الأهلية الناظر يوسف ابوروف ترحيب الادارة الأهلية بمبادرة السودان للسلام ، مؤكدا مساندتهم لكافة الجهود الرسمية الرامية إلى تعزيز السلم الاجتماعي وترسيخ الاستقرار في البلاد.