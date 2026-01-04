وصول قافلة مساعدات إنسانية من الهلال الأحمر المصري إلى معبر أشكيت

وصلت إلى معبر أشكيت الحدودي، بمحلية وادي حلفا، السبت، قافلة مساعدات إنسانية من الهلال الأحمر المصري إلى جمعية الهلال الأحمر السوداني، تحمل حوالي 70 طنًا من المواد الغذائية ومواد الإيواء والمستهلكات الطبية وأطقم النظافة الشخصية.

وكان في استقبال القافلة القنصل المصري بوادي حلفا، السفير باسم طمن، وفريق من الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر السوداني، وسلطات معبر أشكيت، حيث رافق القافلة، المدير الإداري للهلال الأحمر المصري، الأستاذ ياسر عبد الله.

وتقدم ممثل الطوارئ بالأمانة العامة للهلال الأحمر السوداني، المشرف بمحلية وادي حلفا، الأستاذ بوشي محمود، بالشكر للشعب المصري على الدعم المتواصل، مؤكدًا متانة العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وأوضح الأستاذ ياسر عبد الله، المدير الإداري للهلال الأحمر المصري، أن هذه أول قافلة برية، وقد سبقتها ثلاثة سفن تم تسليمها بميناء بورتسودان قبل عدة أشهر، مشيرًا إلى أن القافلة تتألف من اثنتي عشرة شاحنة قطعت مسافة ألفين كلم، مؤكدًا سعادته بتواجده بين أشقائه في السودان.