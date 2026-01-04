سياسية
وزارة الزراعة والري تودع العاملين ببورتسودان إلى ولاية الخرطوم
ودعت وزارة الزراعة والري السبت الفوج الأول من العاملين بولاية البحر الأحمر إلى ولاية الخرطوم، وذلك بعد استلام مقر الوزارة الجديد، حيث تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بانتقال الوزارات الحكومية من العاصمة الإدارية المؤقتة إلى ولاية الخرطوم.
وأشاد وزير الزراعة والري أ د. عصمت قرشي بالدور الذي قام به العاملون بالوزارة بولاية البحر الأحمر في إنجاح أعظم معركة وهي معركة الإنتاج مؤكدا اعتزازه بقيادة هذه الكوكبة الزراعية.
وذكر أن حكومة الأمل تدعم الزراعة وهي أولى أولوياتها وشكر وزراء الإنتاج بالولايات ومدراء المشاريع المروية لما قاموا به من جهود لإنجاح الموسم الزراعي بشقيه الصيفي والشتوي، مشيدا بقطاع الري والإنجازات التي قام بها، مؤكدا أن العودة لولاية الخرطوم تمثل تحدي لمزيد من الإنتاج ولتقود الزراعة والري الاقتصاد السوداني.
سونا