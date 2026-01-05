ترتيبات لافتتاح أكبر مركز قومي لجراحة القلب بمدينة شندي بولاية نهر النيل

وقف وزير الطاقة والنفط مهندس مستشار المعتصم إبراهيم أحمد خلال زيارته اليوم لمحلية شندي ضمن زيارة لولاية نهر النيل على عدد من المنشآت والمرافق الحيوية والخدمية بالمحلية من بينها مبنى مجمع العمليات الجراحية الجديد بمستشفى المك نمر والذي يتضمن المركز القومي لجراحة القلب.

وتجري ترتيبات لافتتاح أكبر مركز قومي لجراحة القلب بولاية نهر النيل بمدينة شندي، بشراكة بين جامعة شندي ومركز السودان للقلب بالخرطوم.

وقال وزير الطاقة والنفط خلال تفقده المبنى الذي وصل مراحله الأخيرة إن المعدات والأجهزة الطبية المتعلقة بمركز القلب ستصل تباعا بالتنسيق مع مركز السودان للقلب بالخرطوم.

وأوضح أن مركز جراحة القلب القومي بشندي ستجرى فيه عمليات القلب المفتوح بالإضافة إلى عمليات القسطرة العلاجية الاستكشافية.

وأكد المعتصم أهمية توطين العلاج بالبلاد الذي يخفف الكثير على المواطنين، مشيدا بالمؤسسات الصحية بشندي والمستشفيات الكبيرة كالمك نمر ومستشفى شندي التعليمي اللذين قدما خدمة كبيرة للمواطنين النازحين خلال فترة الحرب وخدمة جرحى ومصابي العمليات.

وأشار وزير الطاقة والنفط مهندس مستشار المعتصم إبراهيم أحمد إلى دور وزارته في المسؤولية الاجتماعية في دعم المرافق الحيوية والخدمية خاصة المؤسسات الصحية.

إلى ذلك أكد المدير التنفيذي لمحلية شندي الحاج بلة سومي دعم محليته لكل الجهود الولائية الاتحادية التي تصب في خدمة المواطنين وتجعل الخدمات الأساسية قريبة من المواطن.

وبين أن زيارة وزير الطاقة والنفط لمحلية شندي مثلت دافعا كبيرا في تحريك العمل خاصة في مجالي الكهرباء والمياه والمؤسسات الصحية.

وأعلن مدير جامعة شندي الدكتور حسن عوض الكريم علي أن مركز جراحة القلب القومي بشندي سيقدم خدمة نوعية لمواطني المحلية والولاية والسودان باعتباره مركزا قوميا.

وكان وزير الطاقة والنفط مهندس مستشار المعتصم إبراهيم أحمد قد وقف على تشغيل مصنع الأكسجين وتأهيل مجمع العمليات بمستشفى المك نمر ومبنى مجمع العمليات الجراحية الجديد الذي يضم المركز القومي لجراحة القلب.

سونا