ترتيبات إستئناف عمليات الصادر من الميناء الجاف بالقضارف

عقد والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد احمد حسن إجتماعا موسعاً بمكتبه الاربعاء ضم امين عام الحكومة والمدير العام لوزارة المالية وشرطة الجمارك وبنك السودان ومدير مكتب التجارة والتموين التايع لوزارة التجارة الخارجية والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والأمن الإقتصادي والإدارات ذات الصلة بالولاية.

وبحث الإجتماع إمكانية إستئناف عمليات الصادر من الميناء الجاف بالقضارف مباشرةً وإزالة كافة العوائق والعقبات التي تحول دون ذلك.

وتم خلال الإجتماع تكوين لجنة ضمت عدد من الجهات المختصة لدراسة الأمر وإجراء إتصالات مع الجهات ذات الصلة بالحكومة الإتحادية لمزيد من التنسيق وإزالة الحواجز حتى يتمكن الميناء الجاف بالقضارف من القيام بدوره كاملاً في خدمة عمليات الصادر.

واكد والي القضارف حرص حكومته على إستئناف عمليات الصادر بالميناء وجعله من أكبر الموانئ الجافة بالبلاد.