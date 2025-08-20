وزير المعادن يلتقي السفير القطري لدى السودان ويبحث معه ملفات التعاون في مجال التعدين

استقبل معالي وزير المعادن الأستاذ نور الدائم طه، بمكتبه نهار امس ، سعادة سفير دولة قطر لدى السودان السفير محمد بن إبراهيم، يرافقه القائم بأعمال سفارة دولة قطر السيد عبد الله بن راشد المهندي، وذلك بحضور وكيل وزارة المعادن د. هند صديق، ومدير الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، جيولوجي م. أحمد هارون التوم، ومدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية السفير عبد العظيم الكاروري.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين السودان وقطر، خاصة في مجال التعدين،

حيث رحب السيد وزير المعادن بالزيارة، مشيراً إلى استعداد وزارته لتطوير التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع الشركات القطرية، مؤكداً في الوقت ذاته أن السودان يتمتع بموارد معدنية ضخمة تشكل قاعدة قوية لجذب الاستثمارات.

كما شدد معالي الوزير على عمق العلاقات الأخوية التي تربط السودان وقطر، مشيداً بالدور الكبير الذي ظلت تقدمه دولة قطر في دعم الشعب السوداني، خاصة خلال الأزمة التي تمر بها البلاد جراء الحرب.