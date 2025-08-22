فيسبوك

الكيزانوفوبيا ومحاولات توظيف هذا “البعبع” لمآرب أخرى جردت البعض من الحد الأدنى للإنسانية

2025/08/22
535038574 10238730072099044 537727231251630706 n

من أحاجي الشهيد مهند ( ٢٢٠١١ ):
○ كتب: أ. Sali Osman
الكيزانوفوبيا و محاولات توظيف هذا “البعبع ” لمآرب أخرى جردت البعض من الحد الأدنى للإنسانية ، الحمد لله على نعمة مواقع التواصل الاجتماعي التي جعلت أمامنا الحق أبلج عندما كنا نتابع فيديوهات الشهيد مهند -رحمه الله- وزخات الرصاص فوق رأسه وهو يطمئن الشعب السوداني أن المدرعات صامدة ولم تسقط في الوقت الذي كان فيه “المحايدون ” يروجون ويحتفون بسقوطها ، و كشفت لنا أيضاً قبح ما كان يفعله الرعاع بأهلنا في الخرطوم و الجزيرة وكردفان ودارفور وكل بقعه دُنّست بأقدامهم النتنه وبنادقهم التي لا تميز بين شيخ وطفل وامرأة ومقاتل وسط صمت مخزي من مدعي “الحياد” .
رحم الله كل من دافع عن أرض وعرض هذه البلاد اللذين تداعوا واستبسلوا للدفاع عنها واضعين عنهم دثار الانتماءات القبلية و السياسية الشهداء -بإذن ربهم – مهند و مكاوي و محمد صديق و هنادي و غيرهم كُثر أبطال في نظر كل سوداني حر .

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/08/22