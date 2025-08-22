نال العزيز مهند فضل أسد المدرعات وحامل لواء النصر ماتمنى .بذل ما في الوسع والجهد والدماء في سبيل عزة البلاد وكرامتها. سطر في مسارح القتال داخل الخرطوم بطولات خالدات لا ينساها رفاق السلاح والعُسرة.



لطالما كان سحابة صيف وزاد مسير ونجدة مستغيث وطوق نجاة في لحظات الكرب وقعقعة السلاح وهدير الدبابات. أبر بقسمة مع الخرطوم وقد كان الوعد والموعد ،وتوجه بقلب صادق صدوق و سليم وخاشع إلى رحاب كردفان ينشد أمنها وعزّتها وقبلها شهادة طالما وسدها دعوات الفجر بأن يمنّ اللّٰه بها عليه مقبلا غير مدبر ودعواته في السر ( اللهم لا تمتني إلا وأنت راضٍ عني, اللهم أعشّني سعيدا وأمتني شهيدا. دعا مهند اللّٰه صادقا ونال ماتمنى وفي جنات الفردوس مقامك بإذن اللّه.

Nezar Bogdawi