فيسبوك

نال العزيز مهند فضل أسد المدرعات وحامل لواء النصر ماتمنى

2025/08/22
مهند إبراهيم فضل

نال العزيز مهند فضل أسد المدرعات وحامل لواء النصر ماتمنى .بذل ما في الوسع والجهد والدماء في سبيل عزة البلاد وكرامتها. سطر في مسارح القتال داخل الخرطوم بطولات خالدات لا ينساها رفاق السلاح والعُسرة.

لطالما كان سحابة صيف وزاد مسير ونجدة مستغيث وطوق نجاة في لحظات الكرب وقعقعة السلاح وهدير الدبابات. أبر بقسمة مع الخرطوم وقد كان الوعد والموعد ،وتوجه بقلب صادق صدوق و سليم وخاشع إلى رحاب كردفان ينشد أمنها وعزّتها وقبلها شهادة طالما وسدها دعوات الفجر بأن يمنّ اللّٰه بها عليه مقبلا غير مدبر ودعواته في السر ( اللهم لا تمتني إلا وأنت راضٍ عني, اللهم أعشّني سعيدا وأمتني شهيدا. دعا مهند اللّٰه صادقا ونال ماتمنى وفي جنات الفردوس مقامك بإذن اللّه.

Nezar Bogdawi

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/08/22