فيسبوك

الرواية البيروجوا ليها شباب قحت ان دي حرب كيزان دي رواية فطيرة جداً

2025/08/22
قحت

الرواية البيروجوا ليها شباب قحت ان دي حرب كيزان دي رواية فطيرة جداً و غير صحيحة
بداية الحرب و لأن الصورة ما كانت كاملة كان ممكن تكون رواية شبه صحيحة
و كان محل نقاش و حتى وقتها ما خسرنا فيها ولا شخص من معارفنا و اصحابنا الاتعرفنا عليهم في المواكب.
بس بعد ظهور الدعم الواضح للمليشيا من الدول و ال ليها اسبابها و اطماعها ف وضح إن دي حرب أكبر من الكيزان نفسهم ، ف ناسنا ديل ما قدموا اي نقد للمليشيا ولا حتى استنكروا أفعالها و كان بيساوا بين الجيش و الدعم السريع و بيوجودوا مبررات للإنتهاكات
و اعتقد انها ما حرب كيزان كانت واضحة ما دايره نضاره ولا بتاع
لكن شباب قحت و صمود رفضو انهم يصطفوا مع أبناء شعبهم لأنهم جيل الهزيمة النفسية من الكيزان ، و شايفين حنك حرب كيزان شماعة كويسة للوقوف مع المليشيا.
ف إتمادوا في معاداة الشعب و إستهتروا ب شهداءنا الأبرار .
ف نضالهم دا نضال غير مبرر و من أجل السلطة فقط.
و لا بناتهم بيشبهوا فاطمة احمد ابراهيم في إتساقها و تاريخها الطويل
و لا شبابهم بيشبهوا عمر نورالدائم أبو التومة و لا شبه الأمير نقد الله ، رحمهم الله جميعاً رحمة واسعة
ف ديل عبارة عن عاهات و ناس غير متزنين نفسياً و عايشين على ضهور غيرهم .
و لا يعول عليهم ولا يعتد برأيهم
و ح نظل ندعم الجيش و إن تأخر النصر
و إن كان جيش كيزان
و مهند عاش راجل و مات شهيد

Alnazeer Alabwabi

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/08/22