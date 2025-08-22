الرواية البيروجوا ليها شباب قحت ان دي حرب كيزان دي رواية فطيرة جداً و غير صحيحة

بداية الحرب و لأن الصورة ما كانت كاملة كان ممكن تكون رواية شبه صحيحة

و كان محل نقاش و حتى وقتها ما خسرنا فيها ولا شخص من معارفنا و اصحابنا الاتعرفنا عليهم في المواكب.

بس بعد ظهور الدعم الواضح للمليشيا من الدول و ال ليها اسبابها و اطماعها ف وضح إن دي حرب أكبر من الكيزان نفسهم ، ف ناسنا ديل ما قدموا اي نقد للمليشيا ولا حتى استنكروا أفعالها و كان بيساوا بين الجيش و الدعم السريع و بيوجودوا مبررات للإنتهاكات

و اعتقد انها ما حرب كيزان كانت واضحة ما دايره نضاره ولا بتاع

لكن شباب قحت و صمود رفضو انهم يصطفوا مع أبناء شعبهم لأنهم جيل الهزيمة النفسية من الكيزان ، و شايفين حنك حرب كيزان شماعة كويسة للوقوف مع المليشيا.

ف إتمادوا في معاداة الشعب و إستهتروا ب شهداءنا الأبرار .

ف نضالهم دا نضال غير مبرر و من أجل السلطة فقط.

و لا بناتهم بيشبهوا فاطمة احمد ابراهيم في إتساقها و تاريخها الطويل

و لا شبابهم بيشبهوا عمر نورالدائم أبو التومة و لا شبه الأمير نقد الله ، رحمهم الله جميعاً رحمة واسعة

ف ديل عبارة عن عاهات و ناس غير متزنين نفسياً و عايشين على ضهور غيرهم .

و لا يعول عليهم ولا يعتد برأيهم

و ح نظل ندعم الجيش و إن تأخر النصر

و إن كان جيش كيزان

و مهند عاش راجل و مات شهيد

Alnazeer Alabwabi