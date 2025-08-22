والي الخرطوم يزور بري أبو حشيش ويوجه بإزالة الحشائش

مواصلة لزياراته التفقدية لمناطق وأحياء ولاية الخرطوم والوقوف على الخدمات قام والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة بزيارة تفقدية لمنطقة بري ابوحشيش ووقف على أحوال المواطنين وخدماتهم الأساسية التي أصابها الدمار والتخريب وقال لدي مخاطبته المواطنين أمس بأن مسئولية الولاية تضاعفت وأصبح واجب عليها السعي لإصلاح مادمرته الحرب وإعادة الخدمات التي تعاني منها الكثير من المحليات والمناطق لشح الإمكانات التي تعتبر أكبر من طاقة الولاية مشيرا للمساعي الحثيثة في عودة محطات المياه بمحطة المقرن وسوبا والجريف ومحطة بحري التي عادت بنسبة ٢٠٪ كما أشار الوالي للمساعي الجاريه مع شركات الكهرباء في إيصالها قريبا لكل مناطق الولاية بعد المجهودات الكبيرة التي تبذل مبشرا بمساعي اللجنة العليا لتهيئة ولاية الخرطوم لعودة المواطنين وعبر لجانها الفرعية في دعم الخدمات الأساسية حتى تعود خدمات المواطن الذين ظلوا صامدين في ديارهم ووجه الوالي محلية الخرطوم بالقيام بتدخلات عاجلة في تصريف مياه الخريف الراكده وفتح المصارف ودعا لقيام نفرة كبرى بالمنطقة لإزالة الحشائش والرش بالمبيدات وعودة عمل المركز الصحي بالمنطقة و دعمه بالمعينات الأساسية وإيصال خدمتي الكهرباء والمياه.

خرطوم نيوز