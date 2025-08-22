الجامعات بالخرطوم.. تهيئة الداخليات لاستقبال الطلاب للامتحانات والعام الجامعي الجديد

إلتقى والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة بمكتبه أمس بوزير التعليم العالي والبحث العلمي بروفسور أحمد مضوي موسى الذي يزور ولاية الخرطوم هذه الأيام برفقة الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب دكتور أحمد حمزة الأمين وأمين صندوق ولاية الخرطوم أحمد محمد حسين ومدير جامعة الجنينه بروفسير الطيب على أحمد. وهدفت الزيارة للوقوف على البنى التحتية لمباني الصندوق الإدارية منها والداخليات وما أصابها من دمار وخراب ونهب وما تم من عمل لإعادتها لاستقبال طلاب الجامعات للامتحانات و بداية العام الدراسي الجديد وقال الوزير مضوي بأن الحرب فرضت علينا الدمار الذي طال كل المرافق الخاصة والعامة ومنازل المواطنين والجامعات والداخليات مشيدا بجهد حكومة ولاية الخرطوم في اسنادها لكل الوزارات في تهيئة البيئة والخدمات الرئيسية حتى عادت وبصورة كبيرة مشيرا لزياراتهم التفقدية لعدد من الجامعات والداخليات للوقوف على أوضاعها معلنا بأن الوزارة ستعلن قريبا نتيجة القبول للجامعات شاكرا الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات ومساعيهم المستمره في دعم مؤسسات التعليم العالي.

والي الخرطوم حيا صندوق رعاية الطلاب الذي أسند الولاية في بداية الحرب بايواء الأسر الوافدة ووعد بالمساهمة في إعمار الداخليات التي تأثرت بالحرب حتى تكون مهيئة لاستقبال الطلاب والطالبات كما إستضافت امتحانات الشهادة الثانوية لتأثر المدارس بالحرب مرحبا بالمبادرة التي طرحها الصندوق للمساهمة في تهيئة بيئة الولاية وداخليات الصندوق واثراء الجانب الثقافي بالجامعات وبكل الولاية.

الأمين العام لصندوق رعاية الطلاب حيا مساعي حكومة ولاية الخرطوم وقبلها التحدي في السعي لانفاذ الخدمات الأساسية ووقفتهم مع الصندوق في تهيئة بيئة الداخليات ووعد بتسيير قافلة في الفتره من ١٠ ال ١ سبتمبر المقبل قوامها طلاب الجامعات السودانية لتسهم في الإعمار وتهيئة البيئة الجامعية والداخليات وإحياء النشاط الثقافي مؤكدا جاهزيتهم لاي جهد يدعم البيئة.

