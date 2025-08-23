الامين العام للمجلس الأعلى للثقافة والاعلام بالشمالية يزور الفنان عبدالرحيم ارقي

زار الامين العام للمجلس الاعلي للثقافة والاعلام بالولاية الشمالية الاستاذ الباقر عكاشة عثمان برفقة عدد من إدارات المجلس الفنان عبدالرحيم أرقى بمستشفى الوفاق القطري بتنقسي بمحلية الدبة بعد الوعكة التي المت به حيث إطمأن على حالته الصحية حيث تجئ الزيارة تأكيداً على اهتمام المجلس الأعلى للثقافة والإعلام بالفن والفنانين.

كما وقف الأمين العام والوفد المرافق له على سير الاداء والعمل الاعلامى والثقافى بمحليات القولد والدبة ومروى والمشاكل التى تواجههم وأكد الامين العام للمجلس الاعلي للثقافة والاعلام فى تصريح لسونا أنه إلتقى خلال طوافه على المحليات الجنوبية بالمدراء التنفيذيين لتلك المحليات والعاملين بأدارات الاعلام والثقافة.

وأشار إلي أن المجلس درج على القيام بهذا الطواف للوقوف ميدانيا علي سير العمل والاداء ومعالجة العقبات حتى تقوم إدارات الاعلام والثقافة بالمحليات بأدوارهم خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وشدد علي دور الاعلام في معركة الكرامة ودعم واسناد القوات المسلحة وتبصير المواطنين بجهود اللجنة العليا لنفرة دعم المجهود الحربى وعكس وشحذ همم المجتمع للمشاركة في النفرة والتعبئة العامة والاستنفار التى أعلنها والى الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد.

وكان الامين العام للمجلس قد زار من خلال الطواف

بعض الوحدات العسكرية بمحليتى الدبة ومروي وذلك بهدف تقديم التهاني بمناسبة العيد الحادى والسبعين للقوات المسلحة.

سونا