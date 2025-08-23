يوم علاجي مجاني للمواطنين بالنيل الابيض

نظمت كلية علوم المختبرات الطبية بجامعة الإمام المهدي، بالتعاون مع الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع ولاية النيل الأبيض، يوما علاجيا مجانيا للمواطنين تحت شعار: “معاً لأجل مواطن مثقف ومعافى”.

وشهد البرنامج البروفسير محمد المهدي بخاري مدير جامعة الإمام المهدي والدكتور أيمن أحمد محمد الجزولي مدير التأمين الصحي فرع ولاية النيل الأبيض، وعميد كلية علوم المختبرات الطبية الدكتور عبد الحكم قمر الأنبياء الفكي، والدكتور حيدر محمد هاشم مدير الخدمات الصحية بالتأمين الصحي.

استهدف البرنامج شرائح واسعة من المواطنين، خاصة الوافدين والنازحين من الأحياء المجاورة للجامعة، شملت حي أبو شريف مربعات (1-2-3-4-5)، حي الثورة مربعات ( 29 و31)، وحي أحد، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات اليوم العلاجي نحو 2000 شخص.

وتضمن البرنامج تقديم خدمات صحية متنوعة تمثلت في:

عيادات طبية عامة ومتخصصة، معمل لإجراء الفحوصات الطبية، صيدلية لصرف الأدوية مجانا وختان 100 طفل كبداية للبرنامج بالإضافة لحملات توعية صحية وبرنامج للتبرع بالدم.

كما تم افتتاح قاعات جديدة ومعارض بجامعة الإمام المهدي

ولدى مخاطبته الاحتفال ثمّن مدير جامعة الإمام المهدي البروفسير محمد مهدي بخاري دور الصندوق القومي للتأمين الصحي في إنجاح فعاليات اليوم العلاجي، واكد أن هذه المبادرات المشتركة تسهم في رفع الوعي الصحي وتقديم خدمات علاجية مباشرة للمواطنين.

من جانبه أكد المدير التنفيذي للتأمين الصحي فرع الولاية الدكتور أيمن أحمد محمد الجزولي أن الشراكة بين التأمين الصحي وجامعة الإمام المهدي تمثل نموذجاً رائداً للتكامل بين المؤسسات الصحية والأكاديمية، بما يخدم المجتمع ويسهم في ترسيخ ثقافة الصحة والوعي.

وجدد الجانبان التزامهما بالعمل معاً من أجل مجتمع مثقف ومعافى عبر مبادرات عملية وخدمات صحية شاملة.

وتم افتتاح قاعتين جديدتين تحملان اسم الفقيد الدكتور أحمد النقي واسم الدكتور إبراهيم محمود تخليداً لذكراهما وعطائهما.

سونا