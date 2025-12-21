اشتباكات عسكرية بين قوات دولة جنوب السودان والميليشيا في هجليج وسقوط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين

شهدت منطقة هجليج السودانية الغنية بالنفط اشتباكات عسكرية بين قوات دفاع دولة جنوب السودان ومليشيا الد..عم الsريع المتمردة. وسقط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين إثر الاشتباكات التي دارت بينهما.

واندلعت الاشتباكات بين الطرفين، بحسب مصادر (السوداني) المطلعة، إثر محاولة المليشيا إعادة انتشارها في المنطقة وفرض نفوذها، والتحرش بقوات دفاع جنوب السودان التي تحرس المنشآت النفطية، وذلك تنفيذاً لاتفاق سابق بين السودان وجنوب السودان والمليشيا، قاده مؤخراً الرئيس الجنوبي سلفا كير.

وأكدت المصادر نفسها أن المليشيا تسعى إلى عرقلة الاتفاق والضغط على جوبا لانتزاع نسبة من عوائد تصدير نفط جنوب السودان، والاستحواذ الكامل على منتجات نفط شمال السودان في منطقة هجليج.

صحيفة السوداني