مدير عام كهرباء السودان يتفقد محطة عطبرة التحويلية ويعزي في شهداء الدفاع المدني

تفقد مدير عام شركة كهرباء السودان القابضة، المهندس مستشار عبد الله أحمد محمد علي، السبت، محطة عطبرة التحويلية في زيارة ميدانية وقف خلالها على حجم الأضرار الإنشائية والفنية التي طالت المحطة إثر اعتداءات المليشيا المتمردة، ومتابعاً سير العمليات الهندسية العاجلة لإعادة الخدمة.

رافق المدير العام خلال الزيارة كل من المهندس ياسر الشاذلي، مديرعام شركة نقل الكهرباء، والمهندس وليد كباشي مدير الادارة العامة للصيانة والتشغيل بشركة نقل الكهرباء وذلك في إطار التنسيق المشترك بين إدارات قطاع الكهرباء للوقوف ميدانياً على حجم التلف وتسريع عمليات الصيانة.

من جهة أخرى أدى المدير العام والوفد المرافق له واجب العزاء لأسر شهيدي الدفاع المدني الذين ارتقيا أثناء تأدية واجبهما الوطني في حماية وتأمين المحطة إبان الاستهداف. وأشاد المهندس عبد الله بالدور البطولي والتكامل الكبير بين فرق الكهرباء وقوات الدفاع المدني، مؤكداً أن دماء الشهداء التي سالت لحماية المنشآت الحيوية ستظل نبراساً يضيء طريق العاملين، سائلاً الله أن يتقبلهما قبولاً حسناً ويلهم آلهما الصبر والسلوان.

واطلع المدير العام ومرافقوه على تقرير ميداني من المهندس علي حبيب الله مدير إدارة الشبكة الشمالية حول المعالجات الفنية الجارية للعمل على تجاوز آثار التخريب في أقرب وقت. وأكد التزام قطاع الكهرباء بكافة كوادره بالعمل الجاد والمستمر لضمان استقرار الإمداد الكهربائي للمواطنين رغم التحديات الراهنة.