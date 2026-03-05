عمليات حصاد الموسم الصيفي بمشروع حلفا الجديدة الزراعي تتواصل

فرغت إدارة الغيط بهئية حلفا الجديدة الزراعية من حصاد محصول الذرة في المساحة المزروعة بمشروع حلفا الجديدة الزراعي للموسم الصيفي البالغه 57 ألف فدان بمتوسط إنتاج 9.5 جوال للفدان.

واوضح مدير إدارة الغيط بالهيئة المهندس الطاهر بسطاوي ل(لسونا) انه تم حصاد 87 في المائة من محصول الفول السوداني من إجمالي المساحة البالغة 34 ألف فدان بمتوسط إنتاج للفدان بلغ 38 جوالا فيما تم حصاد 20 في المائة من محصول العدسية في المساحة المزروعة البالغة 66 ألف فدان بمتوسط إنتاج الفدان بلغ 5.5 جوالا.

وأضاف المهندس بسطاوي ان عمليات جني محصول القطن شملت 62 في المائة من إجمالي مساحة هذا الموسم البالغة 14 ألف و 600 فدان وأن متوسط انتاج الفدان بلغ 10 قنطار كبير.

