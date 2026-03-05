مغادرة الدفعة الثالثة من المرحلين من القاهرة إلى البلاد جوا فجر الخميس

أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن مغادرة الدفعة الثالثة، من المحتجزين للترحيل جراء مخالفات لقوانين الإقامة بجمهورية مصر، إلى البلاد فجر الخميس الخامس من مارس الجاري، على متن طائرة تاركو وعلى نفقة المتبرعين من رجال المال والأعمال تحت مظلة ورعاية لجنة الأمل.

وأكد الباشمهندس محمد وداعة، رئيس اللجنة، ان عدد المغادرين في الدفعة الثالثة مائة واثنين شخص، فيما بلغت الدفعة الأولى مائة وسبعة مرحلا والثانية إثنين وأربعين، مشيدا بالتعاون الكبير بين شركاء اللجنة خاصة الرسميين فى البلدين، منوهًا إلى أن سفارة السودان بمصر تقوم بدور إيجابي فى الدفع بأعمال اللجنة حتى تكمل عمليات ترحيل المحتجزين جوا.

وكشف عن خطوات للجنة للمساهمة في مشروع العودة الطوعية بدءً بكبار السن والمرضى وذوى الهمم حيث سيتم حصرهم ومن ثم التسجيل وبعدها تنفتح اللجنة على كافة محاور النقل لتوسعة مواعين العودة الطوعية متلمسة الرغبة الكبيرة من خلال التواصل مع المواطنين.

وطمأن وداعة الراغبين فى العودة الطوعية بانه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن وسائل الإتصال التي تتيح التواصل مع اللجنة، وأشار إلى التحديات التي تواجه تنفيذ البرامج مبينا ان الامر يستدعي انضمام السودانيين كافة للجنة لأهمية كفالة العودة للراغبين، مشيرًا لقصر عمر عمل اللجنة والذى لم يتجاوز الأسبوعين.

وأكد وداعة مضى العمل بما يحقق التطلعات المرجوة مشيرا لأن المهمة تتطلب تحليا بالعزم والصبر مؤكدا الثقة فى الشركاء كافة.

سونا