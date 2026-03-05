وزير التنمية الاجتماعية بكسلا يلتقي ممثل المفوضية السامية لشئون اللاجئين

بحث وزير التنمية الاجتماعية نائب والي كسلا الأستاذ عمر عثمان ادم لدى لقائه بمكتبه اليوم ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين الأستاذ صلاح ياسين بحضور منسق المنظمات بالوزارة الأستاذة هادية عبدالله عباس سبل تعزيز التعاون المشترك ودفع الشراكة وتطوير آليات التنسيق بين الوزارة والمنظمات.

وقدم ممثل المفوضية السامية لشئون اللاجئين تنوير شاملا حول المشاريع التي تهتم بالبرامج الاجتماعية والإنسانية وتحسين أوضاع اللاجئين وتوفير الخدمات بالتنسيق مع الشركاء.

وعبر صلاح عن تقديره لدعم حكومة الولاية لبرامج وأنشطة المفوضية بالولاية.

واكد تعاون المفوضية الساميه مع الإدارات ذات الصلة بالوزارة في انفاذ المشروعات الموضوعة واحكام التنسيق في المجالات المختلفة .

وأمن اللقاء علي اهميه مواصلة الاجتماعات الدورية لتحقيق الأهداف المرجوة.

واكد نائب الوالي اهمية تقوية وتعزيز الشراكة بين الوزارة والمفوضية لانفاذ المشروعات المشتركة وتطوير آلية التنسيق لتنفيذ المشروعات الهادفة لتحسين أوضاع اللاجئين والمجتمعات المضيفة .

وامتدح عمر جهود الشركاء ودعمهم لبرامج وأنشطة الوزارة في مجال التنمية والعمل الإنساني بالولاية.

