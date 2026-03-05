رئيس مجلس السيادة الانتقالي يمتدح الأدوار العظيمة للقيادة الجوالة في تعزيز انتصارات حرب الكرامة

قال السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان إن القيادة الجوالة أسهمت بصورة كبيرة في توجيه وإدارة العمليات خلال حرب الكرامة .

مشيراً إلى إسهاماتها المقدرة في تحرير القيادة العامة ومناطق أمدرمان من الحصار الذي كانت تفرضه مليشيا التمرد آنذاك.

وأوضح البرهان خلال مشاركته اليوم في إفطار القيادة الجوالة أن عودة الحياة في الخرطوم تمثل عودة حقيقية لقلب السودان النابض .

مبيناً أن الحرب التي تدور رحاها في الشرق الأوسط محزنة للغاية، وقال إن السودان اكتوى بنيران الحرب لذلك لا يمكن أن يشجع استمرار الحرب والقتل والدمار والخراب داعيا كل المقاتلين لوضع السلاح .

مشيراً إلى الأدوار العظيمة لدول الخليج وأياديها البيضاء على السودان .

مؤكداً تضامن حكومة السودان معهم وشجبها لأي انتهاكات لشعوبهم وانتقاص لسيادتهم.

وقال رئيس المجلس السيادي بأن الحكومة لن تسمح لأي مجموعة بالتحدث باسم القوات المسلحة أو الدولة السودانية في أمور وقضايا ليست من شأنهم .

وأضاف “لن نرضى بأن تستغل أي مساحة حرية أو احتفالية للإضرار بالسودانيين وزاد قائلا ً “ما قامت به المجموعة أمس سنقف ضده وضد من يساندها أو يقف معها” .

مؤكداً أن السودان يقف أيضا ضد كل من يشجع على العدوان على إخواننا في مختلف بقاع العالم.

مبيناً أن السودان دولة مسالمة وتسعى نحو السلام، وحذر البرهان كل من تسول له نفسه الإساءة للدولة السودانية بأن لا مجاملة معه وسيجد جزاءه.

وأبان الفريق أول الركن البرهان أن الاحتفالات بالنصر سيتم تأجيلها حتى الوصول إلى الجنينة وفور برنقا والمثلث والكرمك وقيسان.

سونا