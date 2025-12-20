المجلس الأعلى للثقافة والإعلام بالنيل الأزرق يحتفل بذكرى إعلان الاستقلال من داخل البرلمان

نظم المجلس الأعلى للثقافة والإعلام والسياحة بالنيل الأزرق الجمعة احتفالا بذكرى إعلان الاستقلال من داخل البرلمان الذي يوافق التاسع عشر من ديسمبر، وذلك بمشاركة العاملين بالمجلس وقيادات العمل الثقافي والإعلامي وعدد من رموز المجتمع وإدارة شرطة السياحة بالإقليم.

ولدى مخاطبته الاحتفالية، حيا الأستاذ سيف النصر من الله محمود رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام والسياحة الرعيل الأول من صناع الاستقلال ورواد الحركة الثقافية والفنية الذين قدموا أدوارا وطنية مشهودة ومساهمات كبيرة كان لها الأثر الواضح في تحقيق الاستقلال.

وأكد سيف النصر أن احتفالية المجلس الأعلى للثقافة والإعلام جاءت لتأكيد دور الثقافة وانتمائها للمؤسسة الوطنية.

وقال سيف النصر إن للنيل الأزرق سجل وصفحات ناصعة في مسيرة التحرر الوطني من أيدي الاستعمار، ولها مشاركات ووقفات خالدة في تاريخ السودان.