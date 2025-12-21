وزير العدل يلتقي بلجنة التحقيق في جرائم المليشيا باتحاد المحامين العرب

التقى وزير العدل، مولانا عبد الله درف، اليوم، بلجنة التحقيق في جرائم المليشيا المتمردة باتحاد المحامين العرب، برئاسة محمد المراد، نقيب طرابلس لبنان الأسبق، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، بحضور نقيب المحامين السودانيين زين العابدين محمد حمد.

ورحب الوزير بالوفد في بورتسودان، والذي يضم عبدالجواد أحمد، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، مولانا طارق عبدالفتاح، مساعد النقيب أمين العلاقات الخارجية بنقابة المحامين السودانيين، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بأعمال كبيرة فيما يتعلق بالتحقيق في جرائم المليشيا، وقال إنها سبق لها أن قدمت تقريرين بشأن ذلك.

وأوضح درف أن اللجنة ستقوم بزيارة إلى ضحايا الفاشر بالدبة للاستماع والتوثيق لتلك الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا، بغية تقديم تلك الفظاعات عبر تقرير سيكون له ما بعده فيما يتعلق بترسيخ حقوق الإنسان وعكس الجرائم إلى المجتمع الدولي.

من جانبه، أكد محمد المراد أن فريق التحقيق بذل جهداً كبيراً في تقاريره السابقة للوصول إلى نتائج تصلح بينات صلبة لإدانة هذه الفظائع التي ارتكبتها المليشيا في حق الشعب السوداني.

وأشار إلى أن اللقاء مع وزير العدل كان مهماً، حيث قدم لهم إضاءات تخدم أعمال التحقيق والخلاصات التي يريدها فريق التحقيق من أجل الوصول إلى تقديم تقرير عميق وصلب ومعزز بالأدلة والمعطيات وتقديمه لكل الجهات القضائية الإقليمية والدولية.

كما أشاد المراد بنقابة المحامين السودانيين من خلال الاستقبال وتسهيل مهام الوفد، بجانب تقديم تنوير لهم بشأن جرائم المليشيا.

وقال عبدالجواد أحمد، المحامي والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إنهم جاؤوا للسودان لتوثيق انتهاكات المليشيا وفقاً للمعايير الدولية للأمم المتحدة.

من جهته، أكد مولانا زين العابدين محمد حمد، نقيب المحامين السودانيين، أن زيارة لجنة التحقيق تهدف إلى الوقوف على الطبيعة في الميدان لتوثيق انتهاكات المليشيا المتمردة، منوها إلى أن الزيارة تستغرق نحو أسبوع، مشيراً إلى أن التقرير سيتم تقديمه في اجتماع المكتب الدائم في السادس من أبريل 2026، منوها أن اللجنة قدمت تقريرين في أكتوبر 2024، بمراكش، وأغسطس 2025، في تونس.

سونا