مندوب كولومبيا لدى الأمم المتحدة : حكومتنا تواجه حرجاً بالغاً بسبب المرتزقة

2025/08/23
الأمم المتحدة
أكد مندوب كولومبيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، غوستافو قالون، خلال لقائه المندوب السوداني حسن حامد، رفض بلاده مشاركة مرتزقة كولومبيين في صفوف قوات الدعم السريع، مشيراً إلى أن حكومته تواجه حرجاً بالغاً إزاء هذه الظاهرة التي تشكل مصدر قلق وعدم استقرار حتى داخل كولومبيا. وأوضح أن معظمهم عناصر متفلتة أو مقاتلون سابقون في جماعات مسلحة، وذلك وفق تعميم صحافي صادر عن وزارة الخارجية السودانية، وخلال ختام الاجتماع، سلّم المندوب الكولومبي مذكرة رسمية للمندوب السوداني تؤكد أن كولومبيا تولي هذا الأمر أهمية قصوى.

