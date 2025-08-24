العدل والمساواة السودانية: الطواف الميداني لقائد القطاع الشرقي و الأوسط

في إطار جولاته الميدانية المستمرة وصل اللواء جدو عشر قائد قوات الحركة بالقطاع الشرقي والاوسط وعضو هيئة القيادة والسيطرة بالقوة المشتركة و اللواء عوض نور و العميد جمال بحرالدين والطاقم المرافق له صباح اليوم الى ولاية الخرطوم.