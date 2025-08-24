سياسية
العدل والمساواة السودانية: الطواف الميداني لقائد القطاع الشرقي و الأوسط
في إطار جولاته الميدانية المستمرة وصل اللواء جدو عشر قائد قوات الحركة بالقطاع الشرقي والاوسط وعضو هيئة القيادة والسيطرة بالقوة المشتركة و اللواء عوض نور و العميد جمال بحرالدين والطاقم المرافق له صباح اليوم الى ولاية الخرطوم.
وفور وصوله قام بزيارة عدد من المقرات العسكرية المهمة ابتداءا من الكلية الحربية السودانية “كرري” ومعسكر سركاب ومجمع الصافات للطيران ” وادي سيدنا” ومقر جهاز الأمن والمخابرات الوطني .
تأتي هذه الزيارة في إطار التنسيق والتفاعل التام بين القوات المسلحة والمشتركة والتشكيلات الأخري في كافة المجالات سيما الأمنية التي تهدد وحدة البلاد وأمنه واستقراره.
إعلام حركة العدل والمساواة السودانية