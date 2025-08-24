الساهر يطرب جماهير جدة ضمن حفلات موسم جدة

أحيا الفنان كاظم الساهر مساء الخميس 21 أغسطس حفلًا استثنائيًا ضمن برنامج حفلات موسم جدة 2025، وبحضور جماهيري غفير من مختلف الأعمار، ووسط أجواء من الشغف والطرب، حيث قدّم الساهر باقة من أشهر أعماله التي تفاعل معها الجمهور بحرارة، وردّدوا معه كلماتها في مشهد يترجم مكانته الكبيرة في قلوب عشّاقه.

وقد عبّر القيصر عن إعجابه الكبير بجمهور جدة، مؤكّدًا حرصه على تلبية طلباتهم الغنائية رغم صعوبة أداء بعض الأعمال على المسرح، إلا أنه أصر على تقديمها نزولًا عند رغبتهم.

كما أشاد الساهر بجمال التنظيم وروعة التجهيزات في مسرح “عبادي الجوهر أرينا”، مبدياً سعادته بهذا اللقاء المباشر مع جمهوره السعودي في موسم جدة الذي أصبح منصّة كبرى للفنون والثقافة.وبهذا الحفل، أضاف كاظم الساهر ليلة جديدة من ليالي الطرب الأصيل إلى ذاكرة موسم جدة، مؤكّدًا أن الموسيقى قادرة دائمًا على جمع الناس من مختلف الأجيال في لحظة بهجة وفن رائعة.

