الكاميرون تخصص 13.2 مليار فرنك أفريقي لخطة إحصاء السكان والمساكن

أعلن رئيس الوزراء الكاميروني جوزيف ديون نجوت، عن رصد مبلغ 13,28 مليار فرنك أفريقي، لإجراء رابع إحصاء عام للسكان والمساكن والمقرر عام 2026، منها 7 مليارات مقدمة من البنك الدولي عبر برنامجه الإقليمي لمواءمة الإحصاءات في قارة أفريقيا، بينما تغطي الحكومة الكاميرونية المبلغ المتبقي والبالغ 6.2 مليارات فرنك أفريقي.وأوضح الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط، بول تاسونج، حسبما أورد موقع “كاميرون24” الإخباري اليوم، أن التمويل مؤمّن بالكامل، وأن ما تبقى هو إجراءات تقنية لصرف الاعتمادات، وسيدمج التعداد السكاني مع إحصاء للزراعة والثروة الحيوانية لتوفير خريطة شاملة للسكان وسبل عيشهم.

يذكر أن الحكومة الكاميرونية لازالت تعتمد على تعداد عام 2005 (الذي يقدر عدد السكان بـ20 مليون نسمة) والذي لم يعد يعكس الواقع، ويؤثر على التخطيط في مجالات البنى التحتية، والتعليم، والصحة وحتى توزيع الدوائر الانتخابية. لذلك يؤثّر إجراء هذا التعداد من عدمه على التخطيط الاقتصادي والاستقرار السياسي للبلاد.

جريدة المدينة