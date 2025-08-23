بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يخسر بثنائية من توتنهام بالدوري الإنجليزي

خسر فريق مانشستر سيتي على ملعبه من نظيره توتنهام هوتسبير، بثنائية نظيفة، في إطار الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثنائية توتنهام عن طريق برينان جونسون وجواو بالينيا في الدقيقتين 35، 45+2.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

خط الدفاع: ريان آيت نوري – روبن دياز – جون ستونز – ريكو لويس

خط الوسط: تيون كوبمينرز رايندرز – أليكسيس جونزاليس – ريان شرقي

خط الهجوم: عمر مرموش – إيرلينج هالاند – أوسكار بوب.

فيما جاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: جوجليلمو فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو – كريستيان روميرو – ميكي فان دي فين – جيد سبينس

خط الوسط: رودريجو بينتانكور – جواو بالينيا – باب سار

خط الهجوم قدوس – ريتشارليسون – جونسون.

وبهذه النتيجة، يتصدر فريق توتنهام جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما يأتي فريق مانشستر سيتي في المركز الخامس برصيد 3 نقاط.

