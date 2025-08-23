ركلات الترجيح تتوج الأهلي بالسوبر السعودي للمرة الثانية

توجت ركلات الترجيح فريق الأهلي بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الثانية في تاريخه، على حساب النصر.

وفاز الأهلي على النصر بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، اليوم السبت، في نهائي كأس السوبر السعودي بهونج كونج.

وافتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل لفريق النصر في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، لكن فرانك كيسيه عدل النتيجة للأهلي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وشهدت الدقيقة 78 أول تغيير للفريقين، حيث شارك سلطان الغنام بدلًا من ويسلي في النصر، وسعد بالعبيد بدلًا من ماتيو دامس في الأهلي.

ونجح بروزوفيتش في إضافة الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 82، بعدما خطف الكرة من كيسيه، وسددها على يسار ميندي.

وعدل المدافع البرازيلي روجر إيبانيز النتيجة للأهلي سريعًا في الدقيقة 89، بعدما حول برأسه كرة عرضية من ركلة رياض محرز الركنية إلى داخل الشباك، مستغلًا خطأ الحارس بينتو في التعامل مع الكرة.

وكاد رياض محرز يخطف هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+2، عندما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء، لكنه سددها عاليًا بعيدًا عن المرمى.

بعد ذلك، اتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح، وحسمها فريق الأهلي بنتيجة 5-3.

